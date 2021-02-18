В Октябрьском целая семья отравилась газом

Октябрьский | 18 фев 2021 | 09:53

В Октябрьском семья из четырех человек отравилась бытовым газом. По данным Госкомитета по ЧС Башкирии, сообщение на вызов спасателей поступило накануне вечером, 17 февраля. Тогда передавалось, что четверо горожан в доме на улице Тихой отравились газом.







К счастью, помощь спасателей подоспела вовремя и пострадавших удалось спасти. Уточняется, что среди них были двое детей — 15 и 17 лет. Им медики поставили диагноз «легкое отравление».



Сообщается, что причиной опасной ситуации стала неисправность в газовом оборудовании. Спасатели рекомендуют перекрыть кран подачи газа, если вы почувствовали резкий запах газа. Также не стоит включать свет и использовать зажигалки.

Ранее сообщалось об аварии в Октябрьском. Здесь на трассе столкнулись грузовик и легковушка, пострадал пассажир.





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Фото: potokmedia.ru