В Уфе возле многоэтажки загорелся автомобиль

Минувшей ночью, 29 декабря, в уфимском микрорайоне Инорс на улице Валерия Лесунова возле дома 10/1 загорелся автомобиль. Машина была припаркована рядом с подъездом многоэтажки и вспыхнула по неизвестной причине.

«Каждый думает только о себе и мозги не включает. На машинах готовы прям в подъезд заехать, а потом в таких случаях, спецтранспорт не то что потушить не может, доехать нет возможности!», — пожаловались в соцсетях интернет-пользователи.

Как рассказали в соцсетях местные жители, пожарные, прибывшие на место ЧП, не смогли проехать до места возгорания, из-за чего им пришлось тянуть пожарный шланг на достаточно большое расстояние.