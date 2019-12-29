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В Уфе возле многоэтажки загорелся автомобиль

Добавлено: 29.12.19
Просмотров: 10
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе возле многоэтажки загорелся автомобиль

Минувшей ночью, 29 декабря, в уфимском микрорайоне Инорс на улице Валерия Лесунова возле дома 10/1 загорелся автомобиль. Машина была припаркована рядом с подъездом многоэтажки и вспыхнула по неизвестной причине.

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Как рассказали в соцсетях местные жители, пожарные, прибывшие на место ЧП, не смогли проехать до места возгорания, из-за чего им пришлось тянуть пожарный шланг на достаточно большое расстояние.
«Каждый думает только о себе и мозги не включает. На машинах готовы прям в подъезд заехать, а потом в таких случаях, спецтранспорт не то что потушить не может, доехать нет возможности!», — пожаловались в соцсетях интернет-пользователи.

Источник: gtrk.tv
Видео: youtu.be
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