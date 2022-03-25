Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сгорел автомобиль директора управляющей компании

В Башкирии сгорел автомобиль директора управляющей компании

13:57, 25 мар 2022

В Нефтекамске в ночь с 24 на 25 марта произошел пожар возле дома № 43 по улице Комсомольской. Загорелся припаркованный автомобиль Toyota.

По словам местных жителей, машина принадлежала директору управляющей компании «МКД-Нефтекамск».

— Вечером он оставил автомобиль возле своего дома, в 4 утра его разбудили: сработала сигнализация, когда машину пожарные вскрывали, — рассказал очевидец.

Рядом с парковкой находится магазин. Расположенные на здании камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный с пакетом подходит к автомобилю, затем машина вспыхивает, и после этого мужчина уходит с места происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и ищут злоумышленника.

Читайте также:

В Башкирии водитель "Volkswagen Polo" вылетел в кювет и опрокинулся, пострадал пассажир
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Нефтекамск происшествия пожар
Читайте также

В Уфе возле многоэтажки загорелся автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Уфе возле многоэтажки загорелся автомобиль
В Нефтекамске неизвестные подожгли автомобиль Audi Q7
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске неизвестные подожгли автомобиль Audi Q7
В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем
В Стерлитамаке пьяный мужчина похитил автомобиль вместе с семьей владельца
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пьяный мужчина похитил автомобиль вместе с семьей владельца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: