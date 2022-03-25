В Башкирии сгорел автомобиль директора управляющей компании

13:57, 25 мар 2022

В Нефтекамске в ночь с 24 на 25 марта произошел пожар возле дома № 43 по улице Комсомольской. Загорелся припаркованный автомобиль Toyota.







По словам местных жителей, машина принадлежала директору управляющей компании «МКД-Нефтекамск».



— Вечером он оставил автомобиль возле своего дома, в 4 утра его разбудили: сработала сигнализация, когда машину пожарные вскрывали, — рассказал очевидец.



Рядом с парковкой находится магазин. Расположенные на здании камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный с пакетом подходит к автомобилю, затем машина вспыхивает, и после этого мужчина уходит с места происшествия.



В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и ищут злоумышленника.

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Фото: скриншот видео