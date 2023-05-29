В Уфе на припаркованный автомобиль рухнули обломки дома
22:34, 29 май 2023
В уфимском ЖК "Сосны", в результате непогоды, вентиляционный канал на многоэтажном здании был сорван сильным ветром. Куски конструкции рухнули прямо на автомобиль, припаркованный рядом с домом. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По фотографиям и видео, опубликованным в социальных сетях, можно увидеть, что автомобиль был смят упавшей частью здания.
Представители УГЗ города Уфа сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
"На месте происшествия работают специалисты столичного Управления гражданской защиты и администрации Ленинского района. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента", - сообщили в управлении.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Моя Уфа / Telegram.org
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