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В Уфе обрушился балкон в одном из домов

В Уфе обрушился балкон в одном из домов

13:11, 22 фев 2024

В Уфе на ул. Калинина произошло обрушение балкона жилого дома, построенного в 1952 году. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы прошедшей ночью.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Несущие конструкции дома, а также температурный режим в помещениях не были нарушены. Угрозы разрушения самого здания нет.

В настоящее время ситуация находится на контроле регионального МЧС. Специалисты ведомства выясняют причины обрушения балкона.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия
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