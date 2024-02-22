В Уфе обрушился балкон в одном из домов

13:11, 22 фев 2024

В Уфе на ул. Калинина произошло обрушение балкона жилого дома, построенного в 1952 году. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы прошедшей ночью.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Несущие конструкции дома, а также температурный режим в помещениях не были нарушены. Угрозы разрушения самого здания нет.

В настоящее время ситуация находится на контроле регионального МЧС. Специалисты ведомства выясняют причины обрушения балкона.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: МЧС по РБ