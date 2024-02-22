В Уфе обрушился балкон в одном из домов
13:11, 22 фев 2024
В Уфе на ул. Калинина произошло обрушение балкона жилого дома, построенного в 1952 году. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы прошедшей ночью.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Несущие конструкции дома, а также температурный режим в помещениях не были нарушены. Угрозы разрушения самого здания нет.
В настоящее время ситуация находится на контроле регионального МЧС. Специалисты ведомства выясняют причины обрушения балкона.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обвалилась крыша многоквартирного жилого дома
Происшествия в Башкирии
На улице Чкалова в Уфе сгорели несколько домов
Происшествия в Башкирии
В Уфе на 7-летнего ребёнка упала наледь с балкона
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли спасти ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле