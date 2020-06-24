В уфимском микрорайоне Шакша с обрыва упал автомобиль Volkswagen с людьми
Уфа | 24 июн 2020 | 22:59
В столице Башкирии в реку Уфимка с обрыва упал автомобиль Volkswagen с людьми, сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.
ЧП произошло 24 июня около 20.30 в районе улицы Прибрежной, 32, в микрорайоне Шакша.
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В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
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Источник:
sterlegrad.ru
Фото: ufa112.ru
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