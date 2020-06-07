В Уфе девушку в одежде и с рюкзаком спасатели извлекли из воды

Уфа | 07 июн 2020 | 21:22

В Уфе спасли из воды девушку в одежде и с рюкзаком. В пресс-службе городского Управления гражданской защиты сообщили, что ЧП произошло накануне поздно вечером, 6 июня, на реке в Уфе в микрорайоне Сипайлово.







Выяснить, почему девушка плыла по реке в таком виде и куда плыла, не удалось ни сотрудникам поисково-спасательной службы, ни прибывшим полицейским. Предположительно, она была в состоянии алкогольного опьянения и не пожелала никому рассказывать о причинах своего поступка.



От медицинской помощи девушка отказалась.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, вчера вечером в районе паромной переправы у Сипайлово произошел несчастный случай: пьяный мужчина пытался переплыть реку и утонул.