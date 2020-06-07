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В Уфе девушку в одежде и с рюкзаком спасатели извлекли из воды

В Уфе девушку в одежде и с рюкзаком спасатели извлекли из воды

Уфа | 07 июн 2020 | 21:22

В Уфе спасли из воды девушку в одежде и с рюкзаком. В пресс-службе городского Управления гражданской защиты сообщили, что ЧП произошло накануне поздно вечером, 6 июня, на реке в Уфе в микрорайоне Сипайлово.



Выяснить, почему девушка плыла по реке в таком виде и куда плыла, не удалось ни сотрудникам поисково-спасательной службы, ни прибывшим полицейским. Предположительно, она была в состоянии алкогольного опьянения и не пожелала никому рассказывать о причинах своего поступка.

От медицинской помощи девушка отказалась.

В Уфе утонул мужчина, решивший переплыть реку

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В Уфе утонул мужчина, решивший переплыть реку
Напомним, вчера вечером в районе паромной переправы у Сипайлово произошел несчастный случай: пьяный мужчина пытался переплыть реку и утонул.

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Источник: sterlegrad.ru

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