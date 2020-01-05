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Авария в Буздякском районе: погибла одна из сестер-близняшек

Добавлено: 05.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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Авария в Буздякском районе: погибла одна из сестер-близняшек

В ДТП, произошедшем в ночь на 5 января на дороге Буздяк – Чекмагуш, погибла 19-летняя девушка, ее сестра-близнец выжила, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.


Авария произошла около 02.00. 21-летний водитель ВАЗ-2114, являющийся жителем Буздякского района, вез девушек из Буздяка в сторону села Чекмагуш. В какой-то момент по неизвестной пока причине он не справился с управлением и въехал на высокой скорости в ограждение моста. Одна из сестер погибла на месте. Ее сестра получила травмы – она госпитализирована.

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За несколько часов до ДТП в Буздякском районе, произошло еще одно смертельное дорожное происшествие в Уфе. 48-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo насмерть сбила на улице Менделеева 60-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Всего за сутки 4 января произошло десять аварий с двумя погибшими и десятью пострадавшими. Задержан 41 нетрезвый водитель.
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Источник: ufa.aif.ru
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