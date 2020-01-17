В Стерлитамакском районе нашли автомобиль, на котором сбили пешехода и скрылись

Напомним, что 15 января в Стерлитамакском районе на 6 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево неустановленный водитель, двигаясь в направлении Стерлибашево, совершил наезд на 47-летнего местного жителя.







В результате мужчина скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ

Накануне сотрудниками ГИБДД разыскан автомобиль ВАЗ-2109 с характерными признаками наезда, личность водителя установлена, сейчас ведутся его поиски. Гражданин ранее лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении мужчины в полицию.