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В Стерлитамакском районе нашли автомобиль, на котором сбили пешехода и скрылись

Добавлено: 17.01.20
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе нашли автомобиль, на котором сбили пешехода и скрылись

Напомним, что 15 января в Стерлитамакском районе на 6 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево неустановленный водитель, двигаясь в направлении Стерлибашево, совершил наезд на 47-летнего местного жителя.

В результате мужчина скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

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Накануне сотрудниками ГИБДД разыскан автомобиль ВАЗ-2109 с характерными признаками наезда, личность водителя установлена, сейчас ведутся его поиски. Гражданин ранее лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении мужчины в полицию.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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