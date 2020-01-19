Пострадавшую в ДТП на Бали Анну Пономареву доставили в Уфу

Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия.







Напомним, на острове Бали девушка получила несколько переломов и черепно-мозговую травму в результате наезда на нее мотоцикла. С борта самолета ее встретили врачи республиканской санитарной авиации. Перелет пострадавшая перенесла нормально, без осложнений. На автомобиле санавиации она доставлена в городскую клиническую больницу № 21 Уфы, где после полного обследования будет определена дальнейшая тактика ее лечения.



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Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился помочь Анне Пономарёвой с транспортировкой в Уфу, с тем, чтобы продолжить лечение в родном городе, сообщает «Башинформ». Одну экстренную операцию ей уже сделали индонезийские врачи.