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Пострадавшую в ДТП на Бали Анну Пономареву доставили в Уфу

Добавлено: 19.01.20
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Пострадавшую в ДТП на Бали Анну Пономареву доставили в Уфу

Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на острове Бали девушка получила несколько переломов и черепно-мозговую травму в результате наезда на нее мотоцикла. С борта самолета ее встретили врачи республиканской санитарной авиации. Перелет пострадавшая перенесла нормально, без осложнений. На автомобиле санавиации она доставлена в городскую клиническую больницу № 21 Уфы, где после полного обследования будет определена дальнейшая тактика ее лечения.

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Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился помочь Анне Пономарёвой с транспортировкой в Уфу, с тем, чтобы продолжить лечение в родном городе, сообщает «Башинформ». Одну экстренную операцию ей уже сделали индонезийские врачи.
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Источник: gtrk.tv
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