ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода

В Стерлитамакском районе на 107 километре дороги Уфа-Оренбург ближе к вечеру 26-летний житель Уфы за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 31-летнего пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.





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Фото: ГИБДД РБ