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ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода

В Стерлитамакском районе на 107 километре дороги Уфа-Оренбург ближе к вечеру 26-летний житель Уфы за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 31-летнего пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

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В результате ДТП пешеход, житель Аургазинского района, скончался на месте от полученных травм.

Со слов водителя, мужчина внезапно вышел на проезжую часть в неположенном месте без светоотражающих элементов на одежде.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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