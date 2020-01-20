ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода
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В Стерлитамакском районе на 107 километре дороги Уфа-Оренбург ближе к вечеру 26-летний житель Уфы за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 31-летнего пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.
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Со слов водителя, мужчина внезапно вышел на проезжую часть в неположенном месте без светоотражающих элементов на одежде.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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