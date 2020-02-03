В Нефтекамске стали известны подробности избиения беременного врача

Нападение на беременного лор-врача в Нефтекамской больнице, по данным профсоюза медицинских работников, произошло 31 января. В пресс-службе профсоюза сообщили подробности произошедшего.







По данным профсоюза, в тот день в приемный покой поступил 11-месячный малыш, ребенка врачи осмотрели и сделали ему инъекции. Поступивший, по информации медиков, не нуждался в госпитализации, поэтому после осмотра его маму направили к лор-врачу.

«В поликлинике мама вела себя агрессивно, постоянно снимала на телефон. При этом врач не отказывалась осмотреть ребенка, просила, чтобы ее не снимали на камеру и не мешали работать. Недовольная поведением врача мама обратилась с жалобой к заведующему детским отделением. В это время в кабинет ворвался дед ребенка и избил беременную женщину», – сообщается в релизе о произошедшем.

«Сейчас в городской больнице Нефтекамска идет внутреннее расследование по факту оказания помощи ребенку, и параллельно полиция расследует факт избиения врача», – рассказал правовой инспектор Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев.

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В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, лечение 11-месячному ребенку назначил другой лор-врач.Первым о происшествии проинформировал министр здравоохранения республики Максим Забелин, он сообщил, что у пострадавшей существует угроза выкидыша. Уже позже в следственном комитете передали, что по данному факту ведется проверка.