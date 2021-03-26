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В Туймазинском районе на врача напали родственники пациента

В Туймазинском районе на врача напали родственники пациента

Туймазинский район | 26 мар 2021 | 18:54

Профсоюз медицинских сотрудников передает, что врач-терапевт Туймазинской больницы подвергся нападению со стороны родственников пациента. Агрессивно вела себя, отмечается в сообщении, дочь больного.

«Врач осмотрела больного, сделала записи в амбулаторной карте, а когда попыталась забрать ее (карта является документом медицинской организации) подверглась нападению. В результате медику порвали халат, нанесли удары по рукам и голове», – уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент составлено заявление в полицию, будет проведена медицинская экспертиза, которая оценит тяжесть причиненного вреда здоровью. Интересы врача намерены отстоять юристы профсоюза. 

По предоставленным данным, в 2020 году зарегистрировано 199 преступлений в отношении медиков. 

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Источник: gorobzor.ru

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