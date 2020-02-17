Пропавшего месяц назад контрактника из Башкирии Наиля Кидрячева нашли в больнице Челябинска

Пропавшего 23-летнего контрактника из Башкирии нашли в больнице Челябинска. Как рассказала Зимфира, мама Наиля Кидрячева, сегодня, 17 февраля, им сообщили о местонахождении сына, которого она искала более месяца. По ее словам, через несколько дней парня должны перевести в Чебаркуль.







— Меня вызвали в военкомат, где всё расскажут, — говорит Зимфира Кидрячева. — Как только он будет в Чебаркуле, скорее всего, попросят и меня приехать.

— Он говорил, что в части у него вымогают деньги со словами «надо делиться», — говорит Зимфира. — Наиль переехал в гостиницу, говорил, что невозможно находиться в части, может, из-за этого он пропал.



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Фото: Зимфира Кидрячева / Vk.com

По словам женщины, она даже не догадывается, где все это время находился Наиль и что с ним произошло. Но она вспоминает, что он несколько раз жаловался на проблемы с сослуживцами и даже переехал в гостиницу.По словам Зимфиры, командование гарнизона очень тщательно хотело скрыть пропажу солдата и просило ее не обращаться в правоохранительные органы. А после даже намеревалось отправить военную полицию на родину парня — в Абзелиловский район Башкирии, — потому что предполагало, что он скрывается там. Спустя месяц после пропажи Наиля уволили со службы, об этом сообщило командование Чебаркульского гарнизона.