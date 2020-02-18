Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Аургазинском районе: столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик, погибли два человека

Авария в Аургазинском районе: столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик, погибли два человека

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
Комментарии (0)
Авария в Аургазинском районе: столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик, погибли два человека

На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки «Фольксваген Поло». ДТП случилось на повороте на деревню Бузовьязы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Спасатели произвели деблокацию 3-х пострадавших в иномарке. К сожалению, двоих не удалось спасти – водитель и пассажирка скончались на месте от полученных травм. Предположительно, это муж с женой. Также пострадал ребенок 11 лет, его доставили в районную больницу. Водитель грузового автомобиля не травмы не получил.

В Белебеевском и Кармаскалинском районах замело дороги, движение затруднено

Читайте также:

В Белебеевском и Кармаскалинском районах замело дороги, движение затруднено
По версии Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за резкой остановки фуры на красный цвет светофора. Водитель легковушки не успел среагировать и наехал на грузовой автомобиль. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что трагическая авария произошла в Иглинском районе. Тогда также погибла семейная пара и пострадал маленький ребенок.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Белорецком районе: в столкновении «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло» погибла девушка
Происшествия
Авария в Белорецком районе: в столкновении «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло» погибла девушка
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
Происшествия
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами «Фольксваген Поло» погибла женщина
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами «Фольксваген Поло» погибла женщина
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадал ребенок
Общество / Происшествия
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадал ребенок
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Общество / Происшествия
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: