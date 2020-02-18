Авария в Аургазинском районе: столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик, погибли два человека

На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки «Фольксваген Поло». ДТП случилось на повороте на деревню Бузовьязы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.







Спасатели произвели деблокацию 3-х пострадавших в иномарке. К сожалению, двоих не удалось спасти – водитель и пассажирка скончались на месте от полученных травм. Предположительно, это муж с женой. Также пострадал ребенок 11 лет, его доставили в районную больницу. Водитель грузового автомобиля не травмы не получил.



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Фото: МЧС по РБ