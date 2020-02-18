Авария в Аургазинском районе: столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик, погибли два человека

На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки «Фольксваген Поло». ДТП случилось на повороте на деревню Бузовьязы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.
Спасатели произвели деблокацию 3-х пострадавших в иномарке. К сожалению, двоих не удалось спасти – водитель и пассажирка скончались на месте от полученных травм. Предположительно, это муж с женой. Также пострадал ребенок 11 лет, его доставили в районную больницу. Водитель грузового автомобиля не травмы не получил.
По версии Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за резкой остановки фуры на красный цвет светофора. Водитель легковушки не успел среагировать и наехал на грузовой автомобиль. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.