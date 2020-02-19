Задержали двух мошенниц, которые обчищали квартиры в Уфе

В конце января в Уфе стали поступать заявления на двух мошенниц, которые, обманывая детей, проникают в квартиры и похищают драгоценности. Три зарегистрированных случая были зафиксированы в столице Башкирии. Злоумышленниц удалось поймать правоохранительным органам Тюмени.







Две женщины поджидали у подъезда детей, а после заходили с ними в помещение. Там мошенницы представлялись «подругами мамы» и просились в квартиру отдать долг и попить воды. Доверчивые дети пускали в квартиру обманщиц, и пока одна женщина отвлекала ребёнка, вторая похищала драгоценности и деньги.



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Общая сумма похищенного только в уфимских квартирах составляет 500 тысяч рублей. Злоумышленницы продавали драгоценности случайным прохожим. Выяснилось, что 23-летняя и 24-летняя девушки — уроженки города Новосибирск.Выясняется причастность грабительниц к другим подобным случаям на территории других регионов страны.