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Задержали двух мошенниц, которые обчищали квартиры в Уфе

Добавлено: 19.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Задержали двух мошенниц, которые обчищали квартиры в Уфе

В конце января в Уфе стали поступать заявления на двух мошенниц, которые, обманывая детей, проникают в квартиры и похищают драгоценности. Три зарегистрированных случая были зафиксированы в столице Башкирии. Злоумышленниц удалось поймать правоохранительным органам Тюмени.

Две женщины поджидали у подъезда детей, а после заходили с ними в помещение. Там мошенницы представлялись «подругами мамы» и просились в квартиру отдать долг и попить воды. Доверчивые дети пускали в квартиру обманщиц, и пока одна женщина отвлекала ребёнка, вторая похищала драгоценности и деньги.

В Уфе действует группа мошенниц, которые воспользовавшись доверчивостью детей, похищают ценности из квартир

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В Уфе действует группа мошенниц, которые воспользовавшись доверчивостью детей, похищают ценности из квартир
Общая сумма похищенного только в уфимских квартирах составляет 500 тысяч рублей. Злоумышленницы продавали драгоценности случайным прохожим. Выяснилось, что 23-летняя и 24-летняя девушки — уроженки города Новосибирск.

Выясняется причастность грабительниц к другим подобным случаям на территории других регионов страны.

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Источник: bash.news
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