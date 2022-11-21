В Уфе продавщица украла драгоценности из ювелирного магазина и сбежала

12:08, 21 ноя 2022

В Уфе 22-летняя продавщица ювелирного магазина в торговом центре «Мега» набрала драгоценности на 14 млн рублей и скрылась. Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал SHOT.







Известно, что последний рабочий день у девушки был 19 ноября. Как старший продавец, она отпустила младшего коллегу домой и, оставшись одна, принялась обчищать витрины с золотом и бриллиантами и сейфы. К 22:00 злоумышленница сложила драгоценности в две картонные коробки, закрыла магазин и доехала до своей съемной квартиры на такси. На следующий день в 11:00 она вышла из подъезда с наворованным и уехала в неизвестном направлении на серой машине.





Утром сотрудники «ювелирки» пришли в опустившей салон и пытались безуспешно дозвониться до старшего продавца. Когда съемную квартиру девушки открыли вместе с хозяйкой, там лежали ее вещи. Полицейские связались с матерью предполагаемой воровки, и та сказала, что дочь два месяца назад уехала на заработки в Уфу.

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