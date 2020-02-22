Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалинском районе загорелся жилой дом, от ожогов погиб ребенок

В Учалинском районе загорелся жилой дом, от ожогов погиб ребенок

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
В Учалинском районе загорелся жилой дом, от ожогов погиб ребенок

В селе Юлдашево Учалинского района в центральной районной больнице скончался 2-летний ребенок, пострадавший от пожара в жилом доме. Как сообщает МЧС по Башкирии, двое пострадавших детей шести и четырех лет также были госпитализированы.

Инцидент произошел 21 февраля около 20:47 на переулке Речная. Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра.

Таксист предложил жительнице Учалов расплатиться за проезд сексом

Читайте также:

Таксист предложил жительнице Учалов расплатиться за проезд сексом
«В момент пожара к дому подъехал отец детей, вместе с соседом мужчины вывели ребят из горящего дома. После чего несовершеннолетних доставили в центральную районную больницу. Предварительно известно, что пострадавшие дети находятся в тяжелом и средне тяжелом состояниях», - рассказали в МЧС по республике.
Известно, что в доме был установлен извещатель, который сработал при пожаре. Причины происшествия, а также его обстоятельства предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. Также на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В пожаре под Уфой погибла четырехлетняя девочка
Происшествия
В пожаре под Уфой погибла четырехлетняя девочка
В Белорецке в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Белорецке в пожаре погиб мужчина
Пожар в Уфимском районе: в деревне Вавилово загорелся частный дом
Происшествия
Пожар в Уфимском районе: в деревне Вавилово загорелся частный дом
В Зианчуринском районе пожар унес жизни двух взрослых и одного ребенка
Происшествия
В Зианчуринском районе пожар унес жизни двух взрослых и одного ребенка
В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок
Происшествия
В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Караидельском районе в пожаре едва не погибла семья
Происшествия
В Караидельском районе в пожаре едва не погибла семья
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: