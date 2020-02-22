В Учалинском районе загорелся жилой дом, от ожогов погиб ребенок

В селе Юлдашево Учалинского района в центральной районной больнице скончался 2-летний ребенок, пострадавший от пожара в жилом доме. Как сообщает МЧС по Башкирии, двое пострадавших детей шести и четырех лет также были госпитализированы.











Инцидент произошел 21 февраля около 20:47 на переулке Речная. Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра.

«В момент пожара к дому подъехал отец детей, вместе с соседом мужчины вывели ребят из горящего дома. После чего несовершеннолетних доставили в центральную районную больницу. Предварительно известно, что пострадавшие дети находятся в тяжелом и средне тяжелом состояниях», - рассказали в МЧС по республике.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ

Известно, что в доме был установлен извещатель, который сработал при пожаре. Причины происшествия, а также его обстоятельства предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. Также на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории.