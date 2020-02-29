В Салаватском районе учительница школы обозвала своих учеников засранцами и алкашами

Накануне, 28 февраля, член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал на свое странице в Фейсбуке аудиозапись, предоставленную мамой девочки-подростка, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района Башкирии, сообщает издание "МКсеть".







На записи записаны вопли, которые обрушила на школьников учительница башкирского языка и литературы Зуляйха Саитгалина.

- Получилось так, что за 10 лет я сам проучился в 13-ти школах. У меня было больше 150 педагогов. Но никогда ни один из них на меня так не кричал, - пояснил Динар Зайнуллин.









Голос педагога временами переходит в ультразвук и режет слух, так что не всегда получается разобрать ее речь. Но те отрывки, которые удалось понять, позволяют понять, что учительница находится на грани нервного срыва. Одной из школьниц она заявила, что та выросла такой же алкоголичкой, как и ее пьющий дед. А когда девочка пытается возразить, что живет с родителями, то в ответ слышит, что и они «такие же алкаши». Затем учительница обзывает детей засранцами и заявляет, что с ней лучше не связываться, и она не такая, как директор школы и психолог, которые церемонятся с детьми.Полная аудиозапись превышает 10 минут. Судя по всему, она была сделана учениками, которые утверждают, что данная учительница ведет себя так часто.

В комментариях к его посту часть пользователей попытались вступиться за учительницу, предположив что ученики сами довели ее до такого состояния, но в основном такое поведение подверглось осуждению.

- Она просто ненавидит детей и всех людей, - посчитали некоторые комментаторы.

- Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться, - заверил он в своем комментарии.

Фото: соцсети