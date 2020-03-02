В Давлекановском районе в школьный автобус влетел грузовик

В Давлекановском районе республики школьный автобус с 10 учениками попал в страшное ДТП. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в «ПАЗ», который перевозил несовершеннолетних после обучения, на скорости врезался грузовик марки «Исузу».





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Фото: ГИБДД по РБ

Столкновение произошло на 48 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. Бампер и задняя часть автобуса оказались буквально смяты. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал – за медицинской помощью обратилась лишь 44-летняя учительница.