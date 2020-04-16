Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку

В Уфе днем 15 апреля произошло ДТП с участием автолюбителя без водительского удостоверения.







В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 22-летний молодой человек ехал за рулем «ВАЗ-2109» по улице Интернациональная. При повороте на улицу Маяковского он не справился с управлением и врезался в бетонный забор. После этого «ВАЗ» столкнулся со встречной иномаркой «Пежо Партнер».

«При проверке документов было установлено, что хозяин «ВАЗ-2109» управлял автомобилем, не имея водительских прав. В отношении него составлен административный материал по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Кугарчинском районе Башкирии накануне утром на 5 км трассы Воскресенское-Тляумбетово

грузовик опрокинулся в кювет

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Фото: ГИБДД Уфы

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир отечественной машины. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.