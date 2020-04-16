Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку

Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку

В Уфе днем 15 апреля произошло ДТП с участием автолюбителя без водительского удостоверения.



В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 22-летний молодой человек ехал за рулем «ВАЗ-2109» по улице Интернациональная. При повороте на улицу Маяковского он не справился с управлением и врезался в бетонный забор. После этого «ВАЗ» столкнулся со встречной иномаркой «Пежо Партнер».

В следкоме Башкирии сообщили о ходе проверки руководства уфимской РКБ

Читайте также:

В следкоме Башкирии сообщили о ходе проверки руководства уфимской РКБ
В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир отечественной машины. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.
«При проверке документов было установлено, что хозяин «ВАЗ-2109» управлял автомобилем, не имея водительских прав. В отношении него составлен административный материал по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Кугарчинском районе Башкирии накануне утром на 5 км трассы Воскресенское-Тляумбетово грузовик опрокинулся в кювет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД Уфы
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Общество / Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон
Происшествия
Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон
Авария в Уфе: водитель Hyundai Sonata врезался на светофоре с Volkswagen Tiguan | видео
Происшествия
Авария в Уфе: водитель Hyundai Sonata врезался на светофоре с Volkswagen Tiguan | видео
Авария в Кугарчинском районе: «КамАЗ» опрокинулся в кювет
Происшествия
Авария в Кугарчинском районе: «КамАЗ» опрокинулся в кювет
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
Происшествия
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ
Происшествия
Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
Происшествия
В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: