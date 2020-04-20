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Авария в Салавате: водитель за рулем Volkswagen Polo сбил мотоциклиста

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Авария в Салавате: водитель за рулем Volkswagen Polo сбил мотоциклиста

В минувшее воскресенье, 19 апреля, на проспекте Заки Валиди в Салавате произошло серьезное ДТП. 40-летний водитель за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу встречному мопеду Alpha.



В результате аварии пострадал 17-летний водитель мопеда и его 18-летний пассажир. В ГИБДД республики рассказали, что несовершеннолетний управлял мопедом без прав, кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано. По данному факту начато разбирательство.

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Напомним, серьезное ДТП произошло 18 апреля на автодороге Уфа – Белорецк. Водитель грузового фургона ГАЗель-3009, по предварительной информации, не справившись с управлением, въехал в стоящий у обочины грузовой автомобиль «Volvo FM Truck».

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Источник: gtrk.tv
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