Авария в Салавате: водитель за рулем Volkswagen Polo сбил мотоциклиста

В минувшее воскресенье, 19 апреля, на проспекте Заки Валиди в Салавате произошло серьезное ДТП. 40-летний водитель за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу встречному мопеду Alpha.







В результате аварии пострадал 17-летний водитель мопеда и его 18-летний пассажир. В ГИБДД республики рассказали, что несовершеннолетний управлял мопедом без прав, кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано. По данному факту начато разбирательство.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram