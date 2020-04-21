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Авария в Белорецком районе: в упавшем с моста в реку автомобиле обнаружили тело мужчины

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
Авария в Белорецком районе: в упавшем с моста в реку автомобиле обнаружили тело мужчины

Легковой автомобиль ВАЗ-2199 упал в реку с моста в селе Верхний Авзян Белорецкого района. Инцидент произошел сегодня, 21 апреля.



Автомобиль из воды подняли при помощи автокрана. По информации пресс-службы ГК по ЧС РБ, в машине найдено тело мужчины 1993 года рождения.

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На данный момент следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причину и обстоятельства случившегося ДТП, а также выяснить, был ли мужчина один в машине — других участников происшествия могло унести течением.

Напомним, ДТП с четырьмя пострадавшими произошло вечером 20 апреля в Нефтекамске, сообщает ГИБДД Башкирии.

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Источник: gtrk.tv
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