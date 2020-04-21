Авария в Белорецком районе: в упавшем с моста в реку автомобиле обнаружили тело мужчины

Легковой автомобиль ВАЗ-2199 упал в реку с моста в селе Верхний Авзян Белорецкого района. Инцидент произошел сегодня, 21 апреля.







Автомобиль из воды подняли при помощи автокрана. По информации пресс-службы ГК по ЧС РБ, в машине найдено тело мужчины 1993 года рождения.



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