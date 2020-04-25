В Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома

25 апреля 2020 года в МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что по адресу село Первомайский, улица Молодежная, дом 1 Благоварского района Башкирии у двухэтажного дома на 4-е квартиры повредилась кровля по всей площади – 160 квадратных метров.



- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — добавили в ведомстве.



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