В Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома
25 апреля 2020 года в МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что по адресу село Первомайский, улица Молодежная, дом 1 Благоварского района Башкирии у двухэтажного дома на 4-е квартиры повредилась кровля по всей площади – 160 квадратных метров.
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- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что сильный ветер в Уфимском районе снес крышу детского сада
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Источник:
gtrk.tv
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