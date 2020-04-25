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В Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
В Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома

25 апреля 2020 года в МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что по адресу село Первомайский, улица Молодежная, дом 1 Благоварского района Башкирии у двухэтажного дома на 4-е квартиры повредилась кровля по всей площади – 160 квадратных метров.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, перекрытие дома железобетонное, покрытое рубероидом. Жильцы дома от эвакуации отказались. Погибших и пострадавших нет.
- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что сильный ветер в Уфимском районе снес крышу детского сада


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Источник: gtrk.tv

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