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Убийцу из Бакалов объявили в федеральный розыск

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бакалинский район
Убийцу из Бакалов объявили в федеральный розыск

Региональный следственный комитет объявил в федеральный розыск 44-летнего жителя Бакалов Александра Маслова.

Мужчине инкриминируют  убийство (ст. 111 УК РФ) 33-летнего друга, с которым они выпивали в доме подозреваемого.  По версии следствия, между потерпевшим и Масловым случился конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в грудь. К сожалению, потерпевшего не удалось спасти – он скончался на месте преступления.



После совершения преступления мужчина скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Приметы А.П. Маслова: плотного телосложения, рост 175-180 см, на вид 45 лет, глаза голубые.

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Был одет: черная куртка (осенняя), трико темно-синего цвета, коричневые кожаные ботинки, без головного убора.

Особые приметы: носовая перегородка смещена в правую сторону, на подбородке с правой стороны шрам. При себе имел паспорт гражданина РФ, крупную сумму денег, может передвигаться на такси, либо попутным автотранспортом.

Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: СК по РБ

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