Убийцу из Бакалов объявили в федеральный розыск

Региональный следственный комитет объявил в федеральный розыск 44-летнего жителя Бакалов Александра Маслова.



Мужчине инкриминируют убийство (ст. 111 УК РФ) 33-летнего друга, с которым они выпивали в доме подозреваемого. По версии следствия, между потерпевшим и Масловым случился конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в грудь. К сожалению, потерпевшего не удалось спасти – он скончался на месте преступления.







После совершения преступления мужчина скрылся. Его объявили в федеральный розыск.



Приметы А.П. Маслова: плотного телосложения, рост 175-180 см, на вид 45 лет, глаза голубые.



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черная куртка (осенняя), трико темно-синего цвета, коричневые кожаные ботинки, без головного убора.носовая перегородка смещена в правую сторону, на подбородке с правой стороны шрам. При себе имел паспорт гражданина РФ, крупную сумму денег, может передвигаться на такси, либо попутным автотранспортом.Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).





Фото: СК по РБ