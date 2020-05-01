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В Уфимском районе спасатели освободили зажатую в автомобиле после ДТП женщину

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфимском районе спасатели освободили зажатую в автомобиле после ДТП женщину

Спасатели деблокировали зажатую в автомобиле после ДТП женщину в Башкирии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республике по чрезвычайным ситуациям.



По сообщению пресс-службы ведомства, 30 апреля произошло дорожное происшествие на трассе между н.п. Ветошниково и Мармылево. Столкнулись автомобили Chery Amulet и Daewoo Nexia.

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В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Chery Amulet. Спасатели помогли освободили пострадавшую и передали ее врачам.

Другие участники аварии не пострадали. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии, произошедшей в Стерлитамаке. Там, водитель Honda Fit столкнулся с троллейбусом.

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Источник: regnum.ru

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