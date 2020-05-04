Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108

Смертельное ДТП произошло 3 мая в полночь в Стерлитамакском районе.



По данным ГИБДД РБ, на 8 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108.





В результате аварии погиб 25-летний пассажир отечественного автомобиля, находившийся на заднем сиденье. Еще один пассажир и 21-летняя водитель “восьмерки”, жительница Зиргана, госпитализированы с тяжёлыми травмами.





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