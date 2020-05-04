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Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108

Смертельное ДТП произошло 3 мая в полночь в Стерлитамакском районе.

По данным ГИБДД РБ, на 8 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108.



В результате аварии погиб 25-летний пассажир отечественного автомобиля, находившийся на заднем сиденье. Еще один пассажир и 21-летняя водитель “восьмерки”, жительница Зиргана, госпитализированы с тяжёлыми травмами.

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Согласно результатам освидетельствования, водитель Mazda – 33-летний житель Стерлитамака —  был пьян. Более того, он уже лишен прав за такое же правонарушение. Начато разбирательство.

Добавим, что 3 мая на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли, 9 получили различные травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 1700 нарушений правил дорожного движения, задержаны 54 нетрезвых водителя.

Напомним аналогичная авария произошла в Уфе. Здесь водитель легкового авто врезался в попутный грузовик.

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Источник: gtrk.tv

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