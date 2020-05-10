В Белорецком районе перевернулась лодка с туристом

Накануне, 9 мая, на реке Инзер в Белорецком районе республики во время сплава перевернулась лодка. Туриста из Межгорья удалось спасти. Во время профилактических рейдов по горным рекам спасатели Госкомитета по ЧС выловили лодку и эвакуировали туриста из воды.







В целях профилактики несчастных случаев на воде спасатели выставили три временных поста – на реках Малый Инзер, Большой Инзер и Сакмара для мониторинга особо опасных участков туристических маршрутов.



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