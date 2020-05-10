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В Белорецком районе перевернулась лодка с туристом

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
В Белорецком районе перевернулась лодка с туристом

Накануне, 9 мая, на реке Инзер в Белорецком районе республики во время сплава перевернулась лодка. Туриста из Межгорья удалось спасти. Во время профилактических рейдов по горным рекам спасатели Госкомитета по ЧС выловили лодку и эвакуировали туриста из воды. 



В целях профилактики несчастных случаев на воде спасатели выставили три временных поста – на реках Малый Инзер, Большой Инзер и Сакмара для мониторинга особо опасных участков туристических маршрутов. 

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Напомним, что в связи с режимом повышенной готовности сплавы и туристические маршруты в Башкирии под запретом. 

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району стало известно, что в одном из домов поселка Заречный города Белорецка употребляют и хранят наркотические средства.

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Источник: gtrk.tv

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