В Белорецком районе перевернулась лодка с туристом

Накануне, 9 мая, на реке Инзер в Белорецком районе республики во время сплава перевернулась лодка. Туриста из Межгорья удалось спасти. Во время профилактических рейдов по горным рекам спасатели Госкомитета по ЧС выловили лодку и эвакуировали туриста из воды.
В целях профилактики несчастных случаев на воде спасатели выставили три временных поста – на реках Малый Инзер, Большой Инзер и Сакмара для мониторинга особо опасных участков туристических маршрутов.
Напомним, что в связи с режимом повышенной готовности сплавы и туристические маршруты в Башкирии под запретом.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району стало известно, что в одном из домов поселка Заречный города Белорецка употребляют и хранят наркотические средства. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram