В Уфе сгорело кафе "Лисичкин хлеб"

В Уфе утром сгорело кафе «Лисичкин хлеб». Причины пожара неизвестны.





18 мая пожарные машины выехали на улицу Менделеева. Возгорание произошло в кафе «Лисичкин хлеб», остановка «ТРК Иремель» окутана дымом.







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Подробности случившегося на данный момент уточняются, данных о пострадавших нет. С места происшествия были эвакуированы три человека. Возгорание удалось потушить.Также 18 мая в десять утра в столице республики вспыхнул пожар в жилом доме на улице Карла Маркса. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили открытое горение балкона на седьмом этаже. Так как попасть в квартиру не удалось, пришлось воспользоваться пожарной автолестницей. Из здания эвакуировали 17 человек, среди них было двое детей.Огонь удалось ликвидировать в 10.23, пострадавших нет. В тушении было задействовано 16 человек и семь единиц техники. Причины возгорания выясняются.