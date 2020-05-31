В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом

Спасатели помогли 30-летней женщине, которая ночью застряла на обрывистом берегу Уфы. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, ее крики о помощи привлекли внимание прохожего. Он позвонил спасателям и указал примерное местоположение, так как женщина находилась на противоположном берегу реки.
Специалисты УГЗ на катере обследовали участок, никого не обнаружив, спустились вниз по течению. Там на небольшом участке обрывистого берега реки Уфы находилась пострадавшая. Как она оказалась ночью в таком месте почти неизвестно. По ее словам, девушку высадили из лодки. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram