В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом

Уфа | 31 май 2020 | 17:30

Спасатели помогли 30-летней женщине, которая ночью застряла на обрывистом берегу Уфы. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, ее крики о помощи привлекли внимание прохожего. Он позвонил спасателям и указал примерное местоположение, так как женщина находилась на противоположном берегу реки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Специалисты УГЗ на катере обследовали участок, никого не обнаружив, спустились вниз по течению. Там на небольшом участке обрывистого берега реки Уфы находилась пострадавшая. Как она оказалась ночью в таком месте почти неизвестно. По ее словам, девушку высадили из лодки.