Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом

В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом

В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом

Уфа | 31 май 2020 | 17:30

Спасатели помогли 30-летней женщине, которая ночью застряла на обрывистом берегу Уфы. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, ее крики о помощи привлекли внимание прохожего. Он позвонил спасателям и указал примерное местоположение, так как женщина находилась на противоположном берегу реки.

Авария под Уфой: автомобиль после столкновения вылетел с дороги в реку

Читайте также:

Авария под Уфой: автомобиль после столкновения вылетел с дороги в реку
Специалисты УГЗ на катере обследовали участок, никого не обнаружив, спустились вниз по течению. Там на небольшом участке обрывистого берега реки Уфы находилась пострадавшая. Как она оказалась ночью в таком месте почти неизвестно. По ее словам, девушку высадили из лодки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: