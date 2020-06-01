В Башкирии без электроснабжения остаются 4 населенных пункта

| 01 июн 2020 | 10:46

В Башкирии на данный момент электричество отключено в 4 населенных пункта, в них находятся 74 дома, в которых живет 253 человека, из них 59 детей.







В следствии непогоды, которая разбушевалась вчера вечером в республике, повредились опоры линий электропередач. Всего электроснабжение было отключено в 31 населенном пункте: 22 населенных пункта в Бакалинском районе и 9 - в Шаранском районе. В 27 из них электроснабжение уже восстановлено.



Ремонт линий электропередач проводят 4 бригады "Башкирэнерго". В остальных 4 населенных пунктах электроснабжение должно быть восстановлено до 12:00.

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Фото: скриншот с видео

Кроме того, в Чекмагушевском районе ветер сорвал крышу на двух фермах СПК "База" в Стробикинино и Юмашево.