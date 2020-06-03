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Стало известно о судьбе младенца из Туймазов, выброшенного на помойку

Стало известно о судьбе младенца из Туймазов, выброшенного на помойку

Туймазинский район | 03 июн 2020 | 09:02

Младенец из Туймазов, которого нашли в мусорном баке, идет на поправку и уже набрал в весе 700 граммов. Неделю мальчик провел в реанимации под аппаратом ИВЛ. Об этом телеканалу БСТ рассказали врачи Республиканской детской больницы, где выхаживают недоношенного малыша.



Новорожденный провел в мусорке несколько часов и был госпитализирован в больницу с сильным переохлаждением. Его температура составляла 32 градуса. Медики называют стремительное выздоровление  младенца чудом. Сейчас вес малыша составляет почти 3 килограмма.

Малыша назвали Рамазаном. Имя дал бывший супруг горе-матери,  от которого у нее есть две дочери. Но кто является отцом этого мальчика, женщина не знает. Старших детей у нее уже изъяли. За покушение на убийство матери грозит до 5 лет тюрьмы.

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Алия Гимранова, подозреваемая:
Дети не знали, что я жду ребенка. Никто не знал о моей беременности, даже родители не знали. – То есть вы испугались реакции детей на то, что у них появится брат? – Да.
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Источник: bash.news

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