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В Салавате директора школы проверяют за фото выпускника на Последнем звонке

В Салавате директора школы проверяют за фото выпускника на Последнем звонке

Салават | 03 июн 2020 | 09:32

В социальных сетях жительница Салавата сообщила о постоянных проверках директора школы после празднования Последнего звонка 29 мая.



По ее словам, предметом внимания представителей городского отдела образования стало фото одного из выпускников с родителями дома. Теперь директору приходится объяснять происхождение этой фотографии. Об этом она написала в комментариях в посте Радия Хабирова.

«Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы»,— говорится в обращении.
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Напомним, ранее сообщалось, что Радий Хабиров пригрозил уволить директоров, если их выпускники будут отмечать Последний звонок.

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Источник: gorobzor.ru

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