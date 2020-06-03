В Салавате директора школы проверяют за фото выпускника на Последнем звонке

Салават | 03 июн 2020 | 09:32

В социальных сетях жительница Салавата сообщила о постоянных проверках директора школы после празднования Последнего звонка 29 мая.







По ее словам, предметом внимания представителей городского отдела образования стало фото одного из выпускников с родителями дома. Теперь директору приходится объяснять происхождение этой фотографии. Об этом она написала в комментариях в посте Радия Хабирова.

«Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы»,— говорится в обращении.



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