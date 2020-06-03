В Башкирии задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Белорецкого района

В Башкирии задержали объявленного в федеральный розыск 28-летнего подозреваемого в изнасиловании жительницы Белорецкого района.
Напомним, в ночь с 27 на 28 мая парень напал на женщину в лесном массиве вблизи деревни Азнагулово, изнасиловал и скрылся. Подозреваемого удалось оперативно разыскать, он скрывался в заброшенных садах в пригороде Белорецка.
«В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.