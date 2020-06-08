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В Туймазах покончил с собой мужчина, обвиненный в изнасиловании 10-летней девочки

В Туймазах покончил с собой мужчина, обвиненный в изнасиловании 10-летней девочки

Туймазинский район | 08 июн 2020 | 18:14

43-летний житель Туймазов, которого обвиняли в изнасиловании 10-летней девочки, покончил с собой. Информацию передает «КП-Уфа» со ссылкой на источник. Тело было обнаружено в квартире погибшего, там он находился на домашнем аресте.



Отмечается, что мужчина оставил записку, однако правоохранители не передают содержание. Также рядом с трупом найдены бутылка водки и стакан.

В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину

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В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину
Ранее сообщалось, что чудовищная история произошла 31 мая. Тогда 10-летняя девочка из Туймазов рассказала, что ее в машине изнасиловал 43-летний мужчина. Жертва смогла вспомнить номер автомобиля, по нему и обнаружили преступника.

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Источник: gorobzor.ru

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