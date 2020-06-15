Авария в Уфе: водитель Nissan Almera устроил ДТП с автобусом
Уфа | 15 июн 2020 | 20:47
В Уфе пассажиры автобуса № 208 попали сегодня, 15 июня, в ДТП, о котором они сообщили в соцсетях.
— Пьяный водитель иномарки протаранил машину и наш автобус, — уточнили пассажиры.
ДТП произошло на улице Глинки в микрорайоне Инорс.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД Уфы. По предварительным данным, водитель за рулем Nissan Almera въехал в иномарку, которая от удара врезалась в автобус.
— По предварительным данным, никто из пассажиров за медицинской помощью не обратился. Начато разбирательство, — отметили в ГИБДД Уфы.
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Источник:
ufa1.ru
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