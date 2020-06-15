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Авария в Уфе: водитель Nissan Almera устроил ДТП с автобусом

Авария в Уфе: водитель Nissan Almera устроил ДТП с автобусом

Уфа | 15 июн 2020 | 20:47

В Уфе пассажиры автобуса № 208 попали сегодня, 15 июня, в ДТП, о котором они сообщили в соцсетях.

— Пьяный водитель иномарки протаранил машину и наш автобус, — уточнили пассажиры.



ДТП произошло на улице Глинки в микрорайоне Инорс.

Эту информацию  подтвердили в пресс-службе ГИБДД Уфы. По предварительным данным, водитель за рулем Nissan Almera въехал в иномарку, которая от удара врезалась в автобус.

— По предварительным данным, никто из пассажиров за медицинской помощью не обратился. Начато разбирательство, — отметили в ГИБДД Уфы.
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В другом ДТП, о котором также стало известно сегодня, пострадал 13-летний мальчик. Его сбил 27-летний водитель за рулем автомобиля марки KIA Ceed
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Источник: ufa1.ru

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