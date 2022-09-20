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В Мечетлинском районе Башкирии опрокинувшись в кювет погиб водитель Ниссана

В Мечетлинском районе Башкирии опрокинувшись в кювет погиб водитель Ниссана

10:24, 20 сен 2022

В Мечетлинском районе не имеющий водительского удостоверения 42-летний мужчина за рулём "Nissan Almera" допустил опрокидывание.

В результате водитель скончался на месте происшествия. Авария произошла в одиннадцатом часу утра на 2 км автодороги Алегазово-Большекызылбаево.

Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии водитель ВАЗ-2106 съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Трое пассажиров, мужчины 58, 47 и 30 лет, госпитализированы. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Мечетлинский район происшествия аварии
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