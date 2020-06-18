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«Брачного афериста» из Благовещенска приговорили к 6 годам лишения свободы

«Брачного афериста» из Благовещенска приговорили к 6 годам лишения свободы

Благовещенский район | 18 июн 2020 | 14:01

36-летний житель Благовещенска жестоко обманул трех одиноких женщин. Как было выяснено, мужчина с 2014 по 2017 года знакомился с дамами в социальных сетях. Он входил к ним в доверие, выяснял социальный статус и материальное положение. Всем пострадавшим «Казанова» рассказывал о своих серьезных намерениях и просил одолжить ему денег.



В обещание женится и «светлую любовь» поверили три женщины. Они передали мошеннику свои сбережения и оформили кредиты в банках на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Сердцеед, получив денежные средства, перестал выходить на связь. О том, что их избранник женат и имеет четверых детей, пострадавшие узнали после обращения в правоохранительные органы.

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Воровал деньги злоумышленник не только у женщин. Удалось доказать его виновность в краже товарно-материальных ценностей на сумму более трех миллионов рублей у компании «Самсон Башкирия». Мужчина работал там менеджером. Свою вину преступник так и не признал. Суд вынес приговор: шесть лет в колонии общего режима, с взысканием суммы причиненного ущерба. Мужчина взят под стражу в зале суда. 
Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: proural.info

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