В аварии в Мишкинском районе погибла мать троих детей

В аварии, которая произошла сегодня, 22 июня, на трассе в Мишкинском районе Башкирии, погибла мать троих детей. Она находилась в легковушке KIA Optima, где ехала вместе с семьей.
По информации республиканской Госавтоинспекции, их протаранил бензовоз, проехав на красный сигнал светофора без попытки экстренного торможения.
— Предварительно, врачами осмотрены трое детей: двое — в возрасте пяти лет и один — восьми, — отметили в ведомстве. — В автобусе, кроме водителя, находились два пассажира. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, сведения уточняются.