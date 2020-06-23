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В аварии в Мишкинском районе погибла мать троих детей

В аварии в Мишкинском районе погибла мать троих детей

Мишкинский район | 23 июн 2020 | 09:00

В аварии, которая произошла сегодня, 22 июня, на трассе в Мишкинском районе Башкирии, погибла мать троих детей. Она находилась в легковушке KIA Optima, где ехала вместе с семьей.



По информации республиканской Госавтоинспекции, их протаранил бензовоз, проехав на красный сигнал светофора без попытки экстренного торможения.

— Предварительно, врачами осмотрены трое детей: двое — в возрасте пяти лет и один — восьми, — отметили в ведомстве. — В автобусе, кроме водителя, находились два пассажира. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, сведения уточняются.
Авария в Мишкинском районе: на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania | видео

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Авария в Мишкинском районе: на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania | видео
Напомним, что у деревни Чебыково на трассе Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись KIA Optima, автобус НЕФАЗ и бензовоз Scania.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ

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