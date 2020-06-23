В аварии в Мишкинском районе погибла мать троих детей

Мишкинский район | 23 июн 2020 | 09:00

В аварии, которая произошла сегодня, 22 июня, на трассе в Мишкинском районе Башкирии, погибла мать троих детей. Она находилась в легковушке KIA Optima, где ехала вместе с семьей.







По информации республиканской Госавтоинспекции, их протаранил бензовоз, проехав на красный сигнал светофора без попытки экстренного торможения.

— Предварительно, врачами осмотрены трое детей: двое — в возрасте пяти лет и один — восьми, — отметили в ведомстве. — В автобусе, кроме водителя, находились два пассажира. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, сведения уточняются.

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Фото: МЧС по РБ

Напомним, что у деревни Чебыково на трассе Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись KIA Optima, автобус НЕФАЗ и бензовоз Scania.