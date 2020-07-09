В Кигинском районе трагически погиб 100-летний ветеран
Кигинский район | 09 июл 2020 | 23:42
В Кигинском районе Башкирии трагически погиб 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов.
«На месте работают полицейские МВД. Предварительная версия смерти — убийство при ограблении», — сообщила глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко на своей странице в социальных сетях.
«Иван Николаевич постоянно проживал один. После смерти супруги он никого не хотел видеть рядом. Ну такой вот характер... Две дочери, уже пенсионерки, проживают в Челябинске. Постоянно его навещают. Младшая была 2 июля. Прикреплен социальный работник. Соседи доглядывали. Вот и сегодня соседка заметила, что его не видно во дворе...Село гордилось знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. На своем 100-летнем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище». У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся...», — пишет в комментариях к посту главы администрации Любовь Козлова.
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«Подробности происшествия будут известны позже», — заявила Зухра Гордиенко.
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