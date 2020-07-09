В Кигинском районе трагически погиб 100-летний ветеран

Кигинский район | 09 июл 2020 | 23:42

В Кигинском районе Башкирии трагически погиб 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов.



«На месте работают полицейские МВД. Предварительная версия смерти — убийство при ограблении», — сообщила глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко на своей странице в социальных сетях.







«Иван Николаевич постоянно проживал один. После смерти супруги он никого не хотел видеть рядом. Ну такой вот характер... Две дочери, уже пенсионерки, проживают в Челябинске. Постоянно его навещают. Младшая была 2 июля. Прикреплен социальный работник. Соседи доглядывали. Вот и сегодня соседка заметила, что его не видно во дворе...Село гордилось знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. На своем 100-летнем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище». У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся...», — пишет в комментариях к посту главы администрации Любовь Козлова.









Ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов свой столетний юбилей отметил 12 ноября 2019 года. Воевал в составе соединений Забайкальского фронта с милитаристской Японией. Одним из самых запоминающихся сражений стала Маньчжурская операция. Вел активный образ жизни, участвовал в общественной жизни родного села Леуза, много читал, проводил в школах уроки мужества, ежедневно выходил на прогулки, рассказали в администрации Кигинского района.

«Подробности происшествия будут известны позже», — заявила Зухра Гордиенко.

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Фото: www.bashinform.ru