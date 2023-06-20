На СВО погиб ветеран Сирии из Башкирии Ильгиз Латипов

13:57, 20 июн 2023

В Кигинском районе Башкирии состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильгизом Латиповым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Зухра Гордиенко.







Молодой человек родился в селе Ибраево. После срочной службы в армии, он остался в рядах российских Вооруженных Сил. Ильгиз Уралисович проходил службу на территории Сирии, а затем в зоне СВО. В следующем месяце ему могло исполниться 24 года.



– Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Ильгиза, – аписала в своей публикации глава администрации Кигинского района.

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Фото: соцсети