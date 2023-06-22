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В Башкирии простятся с погибшим в СВО 21-летним Пулатом Бикчуриным

В Башкирии простятся с погибшим в СВО 21-летним Пулатом Бикчуриным

09:08, 22 июн 2023

В Куюргазинском районе Башкирии простятся с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Пулатом Бикчуриным. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации муниципалитета Юлай Ильясов.



Молодой человек родился в деревне Куюргаза. Когда началась частичная мобилизация, военнослужащий не стал дожидаться повестки, а сам пошел за ней и заключил контракт с Вооруженными Силами России. За успехи в службе он был удостоен медали имени Георгия Жукова, которую ему вручил сам глава Башкирии Радий Хабиров.


Недавно бойцу исполнился 21 год. Утром 22 июня в его родной состоится церемония прощания.

– Он был близким мне человеком. Искренне соболезнуем маме, бабушке, братишкам и всем родным и близким Пулата, – написал в своей публикации глава администрации Куюргазинского района.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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