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В Башкирии простились с Владиславом Лабыгиным, погибшим на СВО

В Башкирии простились с Владиславом Лабыгиным, погибшим на СВО

14:07, 20 июн 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем города Благовещенск Владиславом Лабыгиным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передал на личной страничке в соцсетях глава района Олег Голов. Боец отслужил срочную, а затем подписал контракт и отправился на спецоперацию. Погиб 13 мая в ходе артиллерийского обстрела.



"Он до последнего дня честно и добросовестно служил, защищая жизни братского народа, честь своей Родины. Родители Владислава воспитали достойного сына, которым мы всегда будем гордиться. Мы никогда не сможем восполнить в полной мере эту тяжелую утрату. Но мы обещаем помнить вашего сына и чтить память о нем»", - написал чиновник.


Владислав родился и вырос в Благовещенске. После окончания школы поступил в филиал архитектурно-строительного колледжа. Те, кто знал парня, описывают его как отзывчивого, честного и ответственного человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенский район Благовещенск спецоперация Погибшие на Украине
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