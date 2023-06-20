В Башкирии простились с Владиславом Лабыгиным, погибшим на СВО
14:07, 20 июн 2023
В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем города Благовещенск Владиславом Лабыгиным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передал на личной страничке в соцсетях глава района Олег Голов. Боец отслужил срочную, а затем подписал контракт и отправился на спецоперацию. Погиб 13 мая в ходе артиллерийского обстрела.
"Он до последнего дня честно и добросовестно служил, защищая жизни братского народа, честь своей Родины. Родители Владислава воспитали достойного сына, которым мы всегда будем гордиться. Мы никогда не сможем восполнить в полной мере эту тяжелую утрату. Но мы обещаем помнить вашего сына и чтить память о нем»", - написал чиновник.
Владислав родился и вырос в Благовещенске. После окончания школы поступил в филиал архитектурно-строительного колледжа. Те, кто знал парня, описывают его как отзывчивого, честного и ответственного человека.
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