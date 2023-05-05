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В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Аяз Галиаскаров

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Аяз Галиаскаров

10:18, 05 май 2023

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем населенного пункта Габдюково бойцом частной военной компании «Вагнер» Аязом Галиаскаровым, погибшим в зоне спецоперации. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава администрации Андрей Иванюта.



Мужчина заключил контракт с ЧВК в январе текущего года.

Родился Аяз Каримович в населенном пункте Ассы в 1979 году. После окончании школы прошел срочную службу во внутренних войсках МВД РФ. Работал в отделе полиции Белорецка, затем на Белорецком металлургическом комбинате. Известный как мастер на все руки, Аяз был готов прийти на помощь по первому зову. Глава администрации написал, что по словам родственников Галиаскаров был патриотом своей Родины.


Андрей Иванюта принес соболезнования близким, родственникам и друзьям военнослужащего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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