Уроженец Белорецка Олег Давыдов погиб в ходе спецоперации на Украине
09:06, 24 янв 2023
В Аллее героев в Белорецке состоялась церемония прощания с военнослужащим Олегом Давыдовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Олег Давыдов родился в 1974 году в Белорецке, закончил профтехучилище, после чего работал на Белорецком металлургическом комбинате. Последние годы жил в Самаре, но приезжал в Башкирию в гости к близким.
«От себя лично и от имени всех жителей Белорецкого района выражаю глубочайшие соболезнования родным и друзьям солдата. Искренне разделяем с ними боль невосполнимой утраты сына, отца, супруга», - сказал Андрей Иванюта, добавив, что во время церемонии прощания все, кто знал героя, говорили о нем как о надежном друге, доброжелательном, отзывчивом, готовом всегда прийти на помощь.
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