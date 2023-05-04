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В Башкирии перезахоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Фаниля Гарифуллина

В Башкирии перезахоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Фаниля Гарифуллина

20:02, 04 май 2023

В Кигинском районе Башкирии прошла церемония прощания с бойцом частной военной компании «Вагнер» Фанилем Гарифуллиным, который погиб в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передала руководитель местной администрации Зухра Гордиенко.



По словам чиновницы, Фаниля похоронили в Самарской области, так как вагнеровцы долго не могли связаться с родственниками погибшего. Родные Фаниля приняли решение перезахоронить его на родине, в Верхних Кигах.

Глава администрации выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район спецоперация Погибшие на Украине
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