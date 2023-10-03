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В Башкирии похоронили участника СВО Халила Абубакирова

В Башкирии похоронили участника СВО Халила Абубакирова

10:28, 03 окт 2023

Накануне в Башкирии простились с уроженцем Баймакского района республики Халилом Фидаевичем Абубакировым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Траурная церемония состоялась 26 сентября. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Фанис Аминев.
«Его отличали – истинные человеческие качества, ответственность, готовность служить своей стране и своему народу. Жизненный путь талантливого человека и патриота Абубакирова Халила Фидаевича будет для всех нас примером преданности Отчизне. Россия живет и будет жить благодаря тому, что у нее такие сыновья. Низкий поклон доблестному защитнику Отечества! Вечная память Герою!», — написал глава района.
В зоне СВО проявил героизм уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район спецоперация Погибшие на Украине
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