В Уфе водители устроили перестрелку, ранен один из нападавших

Уфа | 10 июл 2020 | 16:28

В Уфе неизвестные открыли огонь, ранен один из водителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии сегодня, 10 июля.







— По предварительным данным, между водителем «Тойоты» возник конфликт с водителем «Мерседеса», пассажиры которого открыли огонь из-за имеющегося у них травматического оружия. У водителя «Тойоты» также имелось при себе огнестрельное оружие, и, по имеющейся информации, он мог ранить одного из нападавших. Сам при этом он получил травмы и обратился за медицинской помощью. Водитель и двое пассажиров «Мерседеса» скрылись с места происшествия. Их сейчас разыскивают, — отметили в ведомстве.



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Фото: Bash.dtp.official / instagram.com

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.