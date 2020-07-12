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В Кушнаренковском районе Башкирии в озере утонул мужчина

В Кушнаренковском районе Башкирии в озере утонул мужчина

Кушнаренковский район | 12 июл 2020 | 00:11

В деревне Ильмурзино Кушнаренковского района 10 июля молодой мужчина отправился купаться на водоем, и после этого его никто не видел. Через день водолазы нашли его тело.



Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что в текущем году на водоемах утонуло более 90 человек.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям ранее заявлял, что в связи с введенными ограничениями на выездной туризм в нынешнем году вырастет число туристов, которые посетят водоемы республики, поэтому мы должны быть готовы к тому, что увеличится число несчастных случаев на водоёмах.

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Кроме того, он сообщил, что в Башкирии планируется открыть на 34 официальных пляжа больше, чем в предыдущем году.

В этом году в республике функционирует 113 пляжей. На интернет-портале Госкомитета Башкирии по ЧС работает интерактивная карта, где можно узнать о местах расположения официальных пляжей.
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Источник: i-gazeta.com

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