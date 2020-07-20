В Октябрьском мужчина устроил поножовщину в общежитии, погибли двое

В одном из общежитий города Октябрьского распитие спиртных напитков закончилось дракой, а затем поножовщиной. По подозрению в совершении преступления полиция задержала ранее судимого горожанина.
Накануне в дежурную часть полиции Октябрьского поступила информация о том, что в городскую больницу доставлении троих мужчин: 41, 31 и 36 лет, с ножевыми ранениями, двое из которых позже скончались.
Следственно-оперативная группа срочно выехала на место происшествия в общежитие на улице Академика Королева. Уголовным розыском, был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 46-летний житель города Октябрьского. Оперативниками мужчина был доставлен в отдел полиции.
По предварительной версии, потерпевшие распивали спиртные напитки в комнате общежития. Выйдя из дома за дополнительной порцией алкоголя, он встретили троих незнакомых мужчин, которым приятели предложили присоединиться к их компании. Уже в комнате между ними произошел конфликт, в результате которого произошла потасовка. Тогда один 46-летний горожанин сходил к себе домой, взял нож и, вернувшись обратно, нанес им ранения троим своим знакомым.